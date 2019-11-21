Футбольному клубу "Динамо" (Киев) вынесено наказание за расизм его болельщиков в Харькове

21 ноября 2019 г. 15:22
Автор: Виталий Лабскир
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Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ определил санкции для киевского "Динамо" за события в Харькове в матче против донецкого "Шахтера".

"Угукание" из сектора с болельщиками "Динамо" в адрес бразильских футболистов "Шахтера" Дентиньо и Тайсона оценено в 500 тысяч гривен штрафа для футбольного клуба "Динамо" и один домашний матч без зрителей плюс один матч условно.

Ранее футболист "Шахтера" Тайсон получил один матч дисквалификации плюс два матча условно за красную карточку, полученную в том матче, за средний палец, показанный гостевой трибуне стадиона "Металлист" с болельщиками-расистами.

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