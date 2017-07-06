Гендиректор ФК "Металлист 1925" запретил ультрас посещать 6 матчей их команды и матч сборной Украины

06 июля 2017 г. 16:30
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Официальный сайт харьковского "Металлиста 1925" обнародовал приказ за подписью директора клуба Владимира Линке.

Линке запретил ультрас посещение трех ближайших домашних матчей, трех ближайших выездных матчей "Металлиста 1925", а также матча сборных Украины и Турции, который состоится в Харькове 2 сентября.

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины свой вердикт о наказании "Металлисту 1925" в связи с бесчинствами болельщиков на матче харьковского клуба против "Агробизнеса" из Волочиска пока не обнародовал.

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