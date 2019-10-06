 

Головкин - Деревянченко. Оба боксера госпитализированы после боя

06 октября 2019 г. 12:04
Автор: Виталий Лабскир
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В Нью-Йорке состоялся зрелищный боксерский поединок за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе между Геннадием Головкиным из Казахстана и украинцем Сергеем Деревянченко.

В первом раунде Деревянченко побывал в нокдауне. Однако был отнюдь не потрясен.

Бой прошел всю 12-раундовую дистанцию, по итогам которой судьи единогласно насчитали победу Головкину по очкам - двое по 115:112 и один - 114:113.

Послематчевой пресс-конференции боксеров не состоялось, Дело в том, что и Деревянченко, и Головкин чувсвовали себя не лучшим образом, и обоим понадобилась госпитализация.

Видео: 

GGG vs Derevyanchenko - Highlights HD

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