Головкин - Деревянченко. Оба боксера госпитализированы после боя

В Нью-Йорке состоялся зрелищный боксерский поединок за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе между Геннадием Головкиным из Казахстана и украинцем Сергеем Деревянченко.

В первом раунде Деревянченко побывал в нокдауне. Однако был отнюдь не потрясен.

Бой прошел всю 12-раундовую дистанцию, по итогам которой судьи единогласно насчитали победу Головкину по очкам - двое по 115:112 и один - 114:113.

Послематчевой пресс-конференции боксеров не состоялось, Дело в том, что и Деревянченко, и Головкин чувсвовали себя не лучшим образом, и обоим понадобилась госпитализация.