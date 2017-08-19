Харьковчанин Александр Гвоздик взвесился и посмотрел в глаза сопернику перед боем

19 августа 2017 г. 14:33
88 просмотров

Харьковчанин Александр Гвоздик и его соперник американец Крэйг Бейкер провели последние публичные мероприятия перед боем, который состоится в американском городе Линкольн. На кону будет стоять титул чемпиона Северной Америки в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

Оба соперника уложились на взвешивании в рамки этой весовой категории. Вес Гвоздика составил ровно 79 килограммов. Бейкер завесил на 79,2 кг.

После достаточно непродолжительной дуэли взглядов Гвоздик протянул руку, которую пожал Бейкер.

Гвоздик провел на профессиональном ринге 13 боев. Во всех победил, в том числе в 11-ти - нокаутом. Бейкер из 17-ти своих боев побеждал в 16-ти, в том числе 12 раз нокаутом, и один раз проиграл.

Видео: 

ГВОЗДИК — БЕЙКЕР ⚖ ВЗВЕШИВАНИЕ & FACE OFF #GvozdykBaker #WeightIn

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Памятники. т. 067-577-05-15                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.