Харьковчанин Александр Гвоздик взвесился и посмотрел в глаза сопернику перед боем

Харьковчанин Александр Гвоздик и его соперник американец Крэйг Бейкер провели последние публичные мероприятия перед боем, который состоится в американском городе Линкольн. На кону будет стоять титул чемпиона Северной Америки в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

Оба соперника уложились на взвешивании в рамки этой весовой категории. Вес Гвоздика составил ровно 79 килограммов. Бейкер завесил на 79,2 кг.

После достаточно непродолжительной дуэли взглядов Гвоздик протянул руку, которую пожал Бейкер.

Гвоздик провел на профессиональном ринге 13 боев. Во всех победил, в том числе в 11-ти - нокаутом. Бейкер из 17-ти своих боев побеждал в 16-ти, в том числе 12 раз нокаутом, и один раз проиграл.