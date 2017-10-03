Харьковские будни сборной Украины по футболу.

03 октября 2017 г. 18:49
Автор: Виталий Лабскир
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Сборная Украины по футболу собралась в Харькове. Здесь подопечные Андрея Шевченко готовятся к последним матчам отборочного цикла чемпионата мира, от которых зависит, получит ли национальная сборная пропуск на мировой мундиаль в Россию.

6 октября - Косово - Украина. 9 октября - Украина - Хорватия. Только победы в обоих матчах позволят украинской сборной или завоевать первое место в своей группе и сразу отобраться в финальную часть чемпионата мира, или стать второй и получить право на стыковые матчи плей-офф.

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

Нас ждут две очень важные игры. От этих игр будет исходить важность, какое место мы займем в нашей группе. Для нас очень важно занять первое место.

Подготовку же к этим двум важным матчам сборная Украины проводит в Харькове. Много внимания тренерский штаб уделяет восстановлению футболистов, ведь ведущие украинские игроки в последний месяц понесли большие нагрузки в своих клубах. От этого и травмы. В частности, два защитника донецкого "Шахтера" Богдан Бутко и Ярослав Ракицкий из-за этих травм не помогут украинской сборной. Вместе со всеми тренируется и натурализованный бразилец Марлос. Он повысит конкуренцию в сборной Украины.
 
Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

У нас будет одна хорошая подготовительная тренировка. И именно эта тренировка и покажет, кто в каком состоянии находится. Приблизительно уже будем нарабатывать состав. Посмотрим. У нас есть определенные тренерские задумки.

5 октября украинская команда вылетит из Харькова в Албанию на матч со сборной Косово. Оттуда вернется в Киев на матч с хорватами. А дальше, как говорится, "цыплят по осенью считают"  - в случае попадания сборной Украины в финальную часть чемпионата мира по футболу, который состоится в следующем году в России, на первый план выйдет политический вопрос - ехать или отказываться.

Видео: 

Харьковские будни сборной Украины по футболу. - 03.10.2017

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