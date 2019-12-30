Харьковский футболист Александр Гладкий забил во втором матче подряд в Турции

Прервалась безголевая серия харьковского нападающего турецкой футбольной команды "Адана Демирспор" Александра Гладкого.

В матче 17-го тура первой лиги чемпионата Турции "Адана Демирспор" играл в гостях против "Истанбулспора".

Гладкий открыл счет на 17-й минуте матча. Получив мяч в чужой штрафной площади, Гладкий успел как следует его обработать и нанести прицельный удар. Ниже, в видеообзоре матча, гол Гладкого на 45-й секунде.

Вообще же матч завершился со счетом 2:0 в пользу ""Адана Демирспора".

Следует отметить, что Гладкий забил гол в 1-м туре. А затем "молчал" до 16-го тура. И, вот, теперь, отличился в двух матчах подряд - в 16-м и 17-м турах.