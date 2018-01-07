Харьковский футболист Артем Касьянов, покинув один футбольный клуб в Казахстане, переходит в другой

34-летний харьковский полузащитник Артем Касьянов продолжит свою спортивную карьеру в команде "Окжетпес" из Кокшетау.

Об этом сообщило издание "Казахский футбол".

В минувшем сезоне Касьянов играл за другую казахстанскую команду "Жетысу" из Талдыкоргана, которая вышла в высшую лигу казахского футбола. При этом Касьянов был признан лучшим футболистом первой лиги. "Жетысу" по окончании сезона не стал подписывать с Касьяновым новый контракт.

"Окжетпес" в минувшем сезоне играл в высшей лиге чемпионата Казахстана, занял последнее место и понизился в классе.