Харьковский хоккейный тренер отрицает свою причастность к возможной сдаче матча украинской сборной

19 августа 2017 г. 16:13
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Бывший главный тренер харьковского хоккейного клуба "Витязь" Алексей Лазаренко отреагировал на громкий скандал в украинском хоккее.

Издание "Обозреватель" назвало Лазаренко "одним из организаторов преступной схемы" при попытке сборной Украины сдать матч сборной Южной Кореи на чемпионате мира-2017, проходившем в Киеве.

Лазаренко в интервью изданию "Спортарена" заявил, что это спланированная акция, направленная на его дискредитацию.

Я могу высказать лишь свое субъективное мнение о «назначении» меня «руководителем преступной группы». В свете того, что сейчас происходит в украинском хоккее, я уверен, что это абсолютно спланированная акция. В связи с тем, что мои взгляды идут вразрез с вышестоящими людьми в украинском хоккее, и мы достигли неплохих результатов, этого стоило ожидать. Я, честно говоря, не думал, что это дойдет до хоккея. Политика это политика, а хоккей — это хоккей. Но, видимо, реалии нашей жизни таковы, что политика у нас тесно переплетается с хоккеем. Но мы переживали и не такое. Обращать внимание на разных отставных генералов не в моих привычках. Я буду максимально сотрудничать со всеми. Я знаю, кто меня «назначил», знаю группу этих лиц во главе с «хозяином». Я заранее владел информацией о том, что было некое собрание, где меня «назначили и приставили к руководству преступной группы». Я был практически готов к этому. Я буду ждать официальных выводов. Буду ли я обращаться в суд? Это даже не обсуждается. Но давайте для начала выйдем из этой ситуации, и посмотрим, кто останется клоуном. Все действия, которые не перечат законодательству Украины, будут предприняты. В этом можете даже не сомневаться.

 

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