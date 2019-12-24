Хоккеист готов был сразиться даже с арбитром

На ледовой площадке образовалась куча-мала.

В третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между "Вашингтоном" и "Бостоном" хоккеист "Вашингтона Том Уилсон очень хотел разобраться с Дэвидом Пастрняком из "Бостона". Причем настолько, что даже когда Пастраняк уже лежал на льду, а на нем находился лайнсмен, Уилсон был готов сразиться даже с лайнсменом.

В конце концов Уилсон получил помимо двухминутного штрафа за грубую игру, еще и удаление на 10 минут за неспортивное поведение.

Сам же матч завершился со счетом 7:3 в пользу "Бостона".