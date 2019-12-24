Хоккеист готов был сразиться даже с арбитром

24 декабря 2019 г. 15:47
Автор: Виталий Лабскир
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На ледовой площадке образовалась куча-мала.

В третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между "Вашингтоном" и "Бостоном" хоккеист "Вашингтона Том Уилсон очень хотел разобраться с Дэвидом Пастрняком из "Бостона". Причем настолько, что даже когда Пастраняк уже лежал на льду, а на нем находился лайнсмен, Уилсон был готов сразиться даже с лайнсменом.

В конце концов Уилсон получил помимо двухминутного штрафа за грубую игру, еще и удаление на 10 минут за неспортивное поведение.

Сам же матч завершился со счетом 7:3 в пользу "Бостона".

 

Видео: 

Tom Wilson Ready To Take On Anybody On The Ice To Get To Pastrnak, Including The Linesmen {WSH Feed}

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