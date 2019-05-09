Хоккейный вратарь покончил жизнь самоубийством

09 мая 2019 г. 18:32
Автор: Виталий Лабскир
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Чемпион мира по хоккею 41-летний Адам Свобода наложил на себя руки.

Свобода совершил самоубийство в своем доме.

С 2001 по 2008 годы он играл за сборную Чехии. В 2005-м году Свобода стал чемпионом мира в составе сборной Чехии, в 2006-м году - серебряным призером.

Свою игровую карьеру в качестве хоккейного вратаря Свобода завершил в 2017-м году. Его последней командой стал казахстанский "Бейбарыс" из Атырау.

Затем Свобода был тренером вратарей в чешкой команде "Динамо" (Пардубице).

В январе нынешнего года он, сев пьяным за руль, угодил в ДТП и травмировался. После чего руководство "Динамо" разорвало контракт со Свободой.

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