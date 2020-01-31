Истерика у боксера, завоевавшего два чемпионских пояса

Муроджон Ахмадалиев стал первым в истории узбекским боксером, победившем в в бою за объединение чемпионских титулов.

Ахмадалиев дрался в Майами (США) за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super и IBF против американца Даниэля Романа.

Конкурентный бой продлился 12 раундв, по итогам которых один судья отдал победу Роману - 115:113, а двое остальных выставили те же 115:113 в пользу Ахмадалиева.

После того, как было объявлено, что Ахмадалиев победил раздельным решением судей, с узбекским боксерам случилась форменная истерика. Он то кричал, то плакал от радости, то кричал и плакал одновременно.