Истерика у боксера, завоевавшего два чемпионских пояса

31 января 2020 г. 19:04
Автор: Виталий Лабскир
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Муроджон Ахмадалиев стал первым в истории узбекским боксером, победившем в в бою за объединение чемпионских титулов.

Ахмадалиев дрался в Майами (США) за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super и IBF против американца Даниэля Романа.

Конкурентный бой продлился 12 раундв, по итогам которых один судья отдал победу Роману - 115:113, а двое остальных выставили те же 115:113 в пользу Ахмадалиева.

После того, как было объявлено, что Ахмадалиев победил раздельным решением судей, с узбекским боксерам случилась форменная истерика. Он то кричал, то плакал от радости, то кричал и плакал одновременно.

Видео: 

HIGHLIGHTS | Daniel Roman vs. Murojan Akhmadaliev

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