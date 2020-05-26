Из-за рекомендаций министерства здравоохранения президент киевского «Динамо» Игорь Суркис не сможет попасть на футбол

26 мая 2020 г. 18:24
Автор: Виталий Лабскир
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Возраст Суркиса не позволит ему наблюдать за игрой своей команды, находясь на стадионе.

Министерство здравоохранения обнародовало рекомендации, утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Украины,  которых следует придерживаться при проведении футбольных матчей в Украине. Премьер-Лига возобновляет прерванный чемпионат Украины в ближайший уик-энд – 30 мая.

В рекомендациях в общей сложности 15 пунктов.

В частности, одновременно на территории стадиона могут находиться не более 200 человек возрастом 18 – 60 лет. Этот пункт означает, что президенту киевского «Динамо» 61-летнему Игорю Суркису будет запрещено находиться на стадионе.

Также в рекомендациях, что касается работы журналистов, пресс-центр и смешанная зона остаются закрытыми; пресс-конференция проводится в виртуальном режиме. По решению команды-хозяина допускается проведение пресс-конференции с журналистами при условии использования защитных масок или респираторов. Количество участников пресс-конференции не должно превышать одного человека на 10 квадратных метров помещения.

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