Избитый российский боец показал увечья на лице

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов, побитый во время разборок с соотечественником Адамом Яндиевым, выглядит так себе

Харитонов, получивший сотрясение мозга, перелом носа и травму глаза, разместил свое текущее фото в социальных сетях.

Перелом носа, как оказалось, у Харитонова со смещением, и нужна операция. При этом Харитонов намерен делать ее не в России.

Харитонов утверждает, что Яндиев избивал его с кастетом в руке. Между тем, Яндиев отрицает, что воспользовался кастетом. Яндиев арестован в Москве и, по меньшей мере, на 48 часов отправлен в СИЗО.

Против него возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение вреда здоровью». При этом Яндиев своей вины не признает.

Причиной драки стал денежный долг. Харитонов утверждает, что Яндиев должен ему примерно миллион рублей. Однако Яндиев так не считает.