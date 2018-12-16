Канадец Стивенсон, получивший кровоизлияние в мозг после нокаута от харьковчанина Гвоздика, открыл глаза

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC канадский боксер Адонис Стивенсон впервые после поражения в бою с украинцем Александром Гвоздиком из Харькова показал некий прогресс в преодолении последствий полученных в том бою травм. 41-летний спортсмен сумел открыть глаза. В этот момент рядом с ним находилась жена.

1 декабря Адонис Стивенсон потерпел в Кебеке поражение нокаутом от Гвоздика, не достояв до конца 11-го раунда несколько секунд.

После завершения боя канадец не сумел дать комментарий и был отправлен в больницу.

Там ему была проведена операция на головном мозге, он был введён в искусственную кому, чтобы минимизировать последствия от кровоизлияния в мозг. Врачи постепенно сокращают дозы препаратов, которые удерживают спортсмена в состоянии медикаментозной комы.