 

Киевское "Динамо" віиграло у донецкого "Шахтера" в матче за Суперкубок Украины

28 июля 2019 г. 23:22
Автор: Виталий Лабскир
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Разыгран первый трофей в украинском клубном футболе в сезоне 2019/20 гг.

В матче за Суперкубок Украины в Одессе встретились донецкий "Шахтер" с киевским "Динамо".

"Щахтер" выиграл первый тайм 1:0 благодаря голу Алана Патрика, забитому в компенсированное время. Во втором тайме, точнее в его концовке, "Динамо" все перевернуло с ног на голову. На 80-й минуте Никита Бурда сравнял счет, на 83-й - Денис Гармаш забил победный гол.

В итоге - 2:1 - победа "Динамо". "Динамо" (Киев) - обладатель Суперкубка Украины.

Теперь по количеству завоеванных Суперкубков у "Динамо" и "Шахтера" равенство - по 8 трофеев.

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