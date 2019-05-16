Крайне невезучая хоккейная сборная на чемпионате мира

16 мая 2019 г. 18:25
Автор: Виталий Лабскир
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В Словакии проходит чемпионат мира по хоккею. Хозяева - хоккеисты сборной Словакии умудрились уже во второй раз проиграть на последних секундах матча.

Двумя днями ранее словаки уступили канадцам со счетом 5:6, пропустив 6-ю шайбу за две секунды до конца третьего периода.

Теперь же в матче Словакия - Германия словацкие хоккеисты еще за 2 минуты до конца третьего периода вели в счете 2:1. А в оставшееся время пропустили две шайбы, в том числе за 27 секунд до финальной сирены, и в итоге Словакия проиграла 2:3.

 

 

Видео: 

Germany vs. Slovakia | Highlights | 2019 IIHF Ice Hockey World Championship

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