Крайне невезучая хоккейная сборная на чемпионате мира

В Словакии проходит чемпионат мира по хоккею. Хозяева - хоккеисты сборной Словакии умудрились уже во второй раз проиграть на последних секундах матча.

Двумя днями ранее словаки уступили канадцам со счетом 5:6, пропустив 6-ю шайбу за две секунды до конца третьего периода.

Теперь же в матче Словакия - Германия словацкие хоккеисты еще за 2 минуты до конца третьего периода вели в счете 2:1. А в оставшееся время пропустили две шайбы, в том числе за 27 секунд до финальной сирены, и в итоге Словакия проиграла 2:3.