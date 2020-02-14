Крупная драка в украинском хоккее. «Отличился» вратарь

До конца матча оставалось меньше минуты. И такое началось…

В календарном поединке украинской хоккейной лиги между херсонским «Днепром» и «Ледяными Волками» из Киева начиналась заключительная минута третьего периода. Счет был 8:2. Ни о какой интриге речи уже быть не могло.

Но вратарь и он же играющий президент «Ледяных Волков» Андрей Хапков посчитал, что с ним слишком жестко обошлись соперники, и он инициировал драку. В нее оказались вовлечены практически все хоккеисты обеих команд, находившиеся на ледовой площадке.