Крупная драка в украинском хоккее. «Отличился» вратарь

14 февраля 2020 г. 18:55
Автор: Виталий Лабскир
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До конца матча оставалось меньше минуты. И такое началось…

В календарном поединке украинской хоккейной лиги между херсонским «Днепром» и «Ледяными Волками» из Киева начиналась заключительная минута третьего периода. Счет был 8:2. Ни о какой интриге речи уже быть не могло.

Но вратарь и он же играющий президент «Ледяных Волков» Андрей Хапков посчитал, что с ним слишком жестко обошлись соперники, и он инициировал драку. В нее оказались вовлечены практически все хоккеисты обеих команд, находившиеся на ледовой площадке.

Видео: 

Массовая драка в матче Днепр - Ледяные Волки

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