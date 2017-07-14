Крымский арбитр отказался судить матч за Суперкубок Украины по футболу. Вместо него назначен харьковский судья

Федерация футбола Украины назначила главным арбитром матча за Суперкубок Украины в Одессе между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" крымчанина Анатолия Жабченко, который находится в базе "Миротворца". Он живет в Симферополе и, пользуясь, российским паспортом, приезжает в Украину через континентальную Россию.

Назначение Жабченко имело широкий резонанс. Госпогранслужба пообещала проверить крымского футбольного арбитра. Узнав об этом, Жабченко заявил о том, что отказывается от судейства матча за Суперкубок Украины.

Новым главным арбитром поединка "Шахтер" - "Динамо" в Одессе назначен харьковчанин Константин Труханов.