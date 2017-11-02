Лига Чемпионов. Донецкий "Шахтер" вновь победил в Харькове

Еврокубковая весна 2018 года стала реальностью для "Шахтера". Донецкая футбольная команда победила в Харькове в четвертом туре групповой стадии Лиги Чемпионов роттердамский "Фейеноорд", и досрочно обеспечила себе выход из группы. Вопрос теперь только куда - в плей-офф Лиги Чемпионов, или в плей-офф Лиги Европы.

Во второй раз в своей истории Харьков принял матч основной стадии самого престижного еврокубка - Лиги Чемпионов. И во второй раз "Шахтер" победил в Харькове в Лиге Чемпионов. Теперь - 3:1 у голландского "Фейеноорда". Причем победа получилась волевой - пропустив первым, "Шахтер" потом забил трижды.

Давид Хочолава, футболист "Шахтера":

Гол пропустили, и сразу чувствовал, что никто не растерялся, все говорили друг другу, что надо пойти и забить, и слава богу, что очень быстро получилось забить.

Богдан Бутко, футболист "Шахтера":

Забили два гола, и уже потом игру контролировали. Моментов много создавали, выбегали хорошо. Ну, я считаю, хорошо сыграли.

"Шахтер" сейчас занимает второе место в своей группе. И для того, чтобы гарантировать себе место в одной восьмой финала Лиги Чемпионов, донецкой команде достаточно одной ничьей в двух еврокубковых матчах, которые остались в этом году - против итальянского "Наполи" и английского "Манчестер Сити".

Болельщики же "Шахтера" находились в эйфории после победы над "Фейеноордом".

Отличная игра, первый снег. Все шикарно было. Я думаю, я уверен, что "Шахтер" пройдет в следующий этап. Волновались первые 15 минут. Но потом все было хорошо. Молодцы. Мы за "Шахтер". Любимая команда. И для Харькова стала уже и для нашего Донецка. "Шахтер" - чемпион! О, хороший игра сегодня. "Шахтар" выиграл. Очень рады за этот матч хороший. И все.

- Вы откуда?

- Из Марокко. "Шахтер" - чемпион! До свидания.

После разгрома фанами "Фейеноорда" паба на Рымарской и драки украинских и голландских ультрас в трамвае 6-го маршурута в переулке Короленко (все это произошло накануне матча), во время игры и по ее завершении подобных нарушений не зафиксировано.

Сергей Бербасов, заместитель начальника УПД:

На тепершній час порушень публічного порядку не відбулось ні в центральній частині міста, ні поблизу стадіону "Металіст". Продовжуємо забезпечувати публічний порядок в місті.

Разве что у фанов, которые шли на футбол была обнаружена и конфискована пиротехника, вследствие чего составлены административные протоколы. Правда, пиротехника была конфискована далеко не вся. Во время матча взрывалось и горело как в украинском, так и голландском секторах с ультрас.