Ломаченко "сдулся". Поражение и потеря всех чемпионских поясов

Украинский боксер Василий Ломаченко больше не топ-величина легкого веса.

В Лас-Вегасе прошел бой за звание абсолютного чемпиона мира, в котором Ломаченко потерпел тяжелое поражение от американца Теофимо Лопеса.

Бой продлился все 12 раундов, по итогам которіх судьи единогласно насчитали победу Лопесу - 117-111, 119-109 и 116-112.

В первой половине этого поединка у Лопеса было подавляющее преимущество, и лишь в поздних раундах Ломаченко сумел продемонстрировать конкурнетный бой.

Таким образом, Лопес к своему чемпионскому поясу по версии IBF добавил три пояса, отобранных у Ломаченко - по версиям WBA, WBC и WBO, и стал абсолютным чемпионом мира в легкой весовой категории (до 61,2 кг)

А Василий Ломаченко остался с носом.,