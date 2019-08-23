 

Луганская "Заря", выиграв первый тайм, проиграла "Эспаньолу" в Лиге Европы

23 августа 2019 г. 15:54
Автор: Виталий Лабскир
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В стадии плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы Украина представлена луганской "Зарей".

Соперником "Зари" является испанский "Эспаньол".

Первый матч состоялся на поле "Эспаньола" в Барселоне. "Заря" с голом Владислава Кочергина выиграла первый тайм, но провалила второй. Голы Факундо Феррейры, Хави Лопеса и Варгаса привели к победе "Эспаньола" 3:1. К тому же вратарь "Зари" Алексей Шевченко во втором таме при счете 1:1 еще и сумел отразить пенальти.

Ответная игра состоится через неделю в Запорожью.

 

 

Видео: 

Resum Espanyol 3 - Zorya 1 (TV3)

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