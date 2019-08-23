Луганская "Заря", выиграв первый тайм, проиграла "Эспаньолу" в Лиге Европы

В стадии плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы Украина представлена луганской "Зарей".

Соперником "Зари" является испанский "Эспаньол".

Первый матч состоялся на поле "Эспаньола" в Барселоне. "Заря" с голом Владислава Кочергина выиграла первый тайм, но провалила второй. Голы Факундо Феррейры, Хави Лопеса и Варгаса привели к победе "Эспаньола" 3:1. К тому же вратарь "Зари" Алексей Шевченко во втором таме при счете 1:1 еще и сумел отразить пенальти.

Ответная игра состоится через неделю в Запорожью.