Медведєв пригрозив Британії війною

Заступник голови Радбезу країни-агресора рф Дмитро Медведєв відреагував на візит прем′єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака до Києва, пригрозивши оголошенням війни Британії.

Про це повідомляє Кореспондент.

Медведєв назвав британців «нахабними» та «одвічними ворогами», а також почав погрожувати, що начебто «розміщення їхнього офіційного військового контингенту в Україні означатиме оголошення війни» росії.

Як повідомлялось, британський прем’єр-міністр Ріші Сунак після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві оголосив, що Велика Британія надасть Україні військову допомогу на 2,5 млрд фунтів.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”