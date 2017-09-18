"Металлист 1925". Дальше без Эдмара

37-летний бразильский футболист с украинским гражданством Эдмар шесть раз выигрывал с харьковским "Металлистом" бронзовые медали чемпионата Украины и один раз серебряные. В прошлом году Эдмар перебрался со своей украинской женой и детьми в США. Нынешним летом приехал в Харьков, чтобы оформить документы, необходимые для проживания и рабты в Америке. За пару месяцев пребывания в Харькове Эдмар успел превратить футбольную команду "Металлист 1925" из аутсайдера в лидера второй лиги украинского футбола. Но пришел момент прощания.

С этого момента не прошло и двух месяцев. 27 июля. Новость, ставшая тогда "топ" для харьковского футбола - Эдмар представлен футболистом команды второй лиги "Металлист 1925". Тот самый Эдмар, который был одним из лидеров почившего в бозе грозного "Металлиста" и выступал за сборную Украины. "Металлист 1925" до прихода Эдмара сыграл во второй лиге два матча и оба проиграл. После прихода Эдмара эта харьковская команда провела 10 поединков - 9 выиграла, один свела к ничьей и вышла на первое место. В девяти из этих десяти матчей играл Эдмар. В заключительном для него - против "Днепра-1", бразильский украинец оставил голевой автограф, реализовав пенальти. Но произошло неизбежное - уже оформлены документы, дающие право Эдмару жить и работать в США.

Эдмар, футболист "Металлиста 1925":

Вот, я в эту неделю уже уезжаю в Америку. И, наверное, я не скажу до свидания, но я скажу до скорой встречи, потому что я думаю, вернусь все равно.

Ну а "Металлисту 1925" теперь без Эдмара придется отстаивать свое лидерство и воплощать в жизнь амбиции на выход в первую лигу украинского футбола.