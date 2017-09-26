"Металлист 1925". Дальше без Призетко. Лидер 2-й лиги разорвал контракт с главным тренером

Александр Призетко больше не является главным тренером харьковского футбольного клуба второй лиги "Металлист 1925".

Официальный сайт "Металлиста 1925" обнародовал по этому поводу такую новость:

ООО "Футбольный клуб "Металлист 1925" Харьков" сообщает, что сегодня, 26-го сентября 2017 года, в 13:45, руководство и главный тренер клуба Александр Призетко пришли к соглашению о расторжении контракта по взаимному согласию сторон и при отсутствии имущественных и неимущественных претензий и требований друг к другу. Футбольный клуб "Металлист 1925" желает Александру Призетко успехов в дальнейшей тренерской карьере. Исполнять обязанности главного тренера клуба временно будет спортивный директор Вячеслав Хруслов.

В 13-ти турах первенства Украины по футболу во второй лиге "Металлист 1925" выиграл под руководством Призетко 9 матчей, два проиграл и два свел к ничьим.

В турнирной таблице группы "Б" второй лиги "Металлист 1925" идет на 1-м месте.