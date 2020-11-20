"Металлист 1925" не реализовал пенальти и проиграл

Сегодня харьковская футбольная команда Первой лиги "Металлист 1925" не сумела пополнить свой очковый багаж, принимая "Кремень" из Кременчуга.

В последнее время "Металлисту 1925" тяжело даются забитые голы. Эта тенденция была продолжена и в сегодняшнем матче против "Кремня". Хотя и в первом тайме, владея игровым преимуществом, "Металлист 1925" создал несколько опасных моментов. Лучший был у Владислава Дмитренко, который бил с близкого расстояния и не сумел переиграть вратаря кременчугской команды Андрея Олейника.

Основные же события развернулись после перерыва. Обрезка игрока "Металлиста 1925" Дмитрия Крыськива в центре поля позволила игрокам "Кремня" выйти в атаку втроем на трех защитников харьковской команды. Закончилась атака тем, что Михаил Шершень сфолил на Денисе Норенкове, и ворота харьковской команды был назначен пенальти. Станислав Сорокин реализовал 11-метровый. Так "Кремень" повел в счете 1:0.

"Металлист 1925" получил прекрасную возможность отыграться после того, как сыграл рукой в ​​собственной штрафной Илья Брюхов с «Кремня», и пенальти уже был назначен в ворота кременчугской команды. Антон Братков взял мяч, хотя выполнять пенальти хотел Дерек. Братков сам пробил с 11-ти метров. Однако довольно бесхитростно, и Олейник парировал этот удар.

В итоге "Металлист 1925" не отыгрался и проиграл - 0:1.

Александр Головко, главный тренер "Кремня":

Вдвойне приятно, что мы на выезде против очень добротной качественной команды сегодня набрали больше, чем одно очко. Так что спасибо ребятам. практически все, о чем мы договаривались в раздевалке, выполнили. И практически, опять же, из тех ребят, которые играли, никто из состава не выпал, из игры не выпал. И доля везения тоже была в том, что наш вратарь потащил пенальти. Ну, значит нам сегодня нужно было больше.

Валерий Кривенцов, главный тренер "Металлиста 1925":

Мы перед игрой предупреждали наших игроков, рассказывали, как играет соперник, то игра и носила такой характер, что мы два тайма пытались вскрыть насыщенную оборону, но, к сожалению, не получилось опять забить гол.

После этого поражения "Металлист 1925" опустился аж на 9-е место в турнирной таблице Первой лиги. Подопечные Валерия Кривенцова добыли 19 очков в 13-ти сыгранных матчах. Отставание от третьего места, которое является пропуском к повышению в классе составляет уже 5 очков.