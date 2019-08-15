 

"Металлист 1925" объявил о подписании 18-летнего вратаря

15 августа 2019 г. 18:39
Автор: Виталий Лабскир
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Игроком харьковской футбольной команды Первой лиги "Металлист 1925" стал 18-летний голкипер Арсен Белименко.

Как сообщил официальный сайт "Металлиста 1925" Белименко будет выступать под 12-м номером.

Арсен Белименко родился в Харькове. Футболом начал заниматься в местном "Арсенале". В юношеской футбольной Лиге Украины играл за харьковские "Арсенал" и "Металлист", а также за ФК "Мариуполь".

Первым профессиональным клубом стал ФК "Металлист 1925", за основную команду которого провел один матч во Второй лиге. Защищал ворота молодежной команды харьковчан "Металлист Юниор".

В этом году Белименко провел четыре матча за харьковскую "Арену" в Первой лиге Чемпионата Украины (U 19) и один - в чемпионате Харьковской области.

 

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