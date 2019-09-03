"Металлист 1925" объявил о подписании нападающего и вратаря

В харьковской команде Первой лиги "Металлист 1925" двое новых футболистов.

Один из них - 22-летний вратарь Владислав Федак вернулся в "Металлист 1925" после того, как провел полгода в ровенском "Вересе".

Второй - также 22-летний нападающий Максим Прядун имеет опыт выступлений в украинской Премьер-Лиге. В сезоне 2017/18 гг. Прядун выступал за "Зирку" из Кропивницкого, выступавшую тогда в элитном дивизионе украинского футбола.

За "Металлист 1925" Федак будет играть под 35-м номером, Прядун - под 99-м.