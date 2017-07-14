"Металлист 1925" подписал новичка, игравшего в Израиле

Очередным "летним" новичком "Металлиста 1925" стал 33-летний защитник Александр Жданов.

Игрок уже присоединился к команде и заявлен в ПФЛ для участия в матчах чемпионата Украины среди команд второй лиги. Александр выбрал 44-й игровой номер.

Жданов - воспитанник харьковского футбола.

В профессиональном футболе дебютировал во второй украинской лиге в составе "Газовика-ХГД", за который провел 66 матчей и забил 8 мячей.

Также выступал за следующие клубы: ФК "Львов", "Княжа", "Кривбасс" и ФК "Полтава", за которые в чемпионатах Украины в общей сложности провел 175 матчей.

В начале 2014-го г. стал игроком белорусского "Слуцка", в составе которого провел 11 матчей. В июле этого же года перешел в аматорский коллектив из Харьковской области - "Колос" (Зачепиловка). В составе команды дважды был серебряным призером чемпионата Харьковской области в 2014-м и 2015-м гг., обладателем Кубка и Суперкубка Харьковской области, а также бронзовым призером аматорского чемпионата Украины 2015 г.

Последние два сезона провел в низших дивизионах чемпионата Израиля в составе команд "Хапоэль" (Бейт-Шеан) и "Маккаби" (Нетанья).