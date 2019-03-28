"Металлист 1925" проиграл "Оболони" и опустился со 2-го места на 3-е

28 марта 2019 г. 9:35
Автор: Виталий Лабскир
91 просмотр

В 20-м туре Первой лиги украинского футбола харьковский "Металлист 1925" играл в Киеве со столичной "Оболонью".

Судьбу матча решил эпизод на 36-й минуте. При розыгрыше углового комбинацию "Оболони" завершил голом Евгений Шевченко.

"Оболонь" победила - 1:0.

Несмотря на поражение, главный тренер "Металлиста 1925" Александр Горяинов сказал на послематчевой пресс-конференции, что ему игра его команды очень понравилась.

У "Металлиста 1925" осталось 38 очков. Харьковская команда теперь занимает 3-е место. Со 2-й позиции харьковчан сместил "Колос" из Коваливки, у которого также 38 очков.

Видео: 

20 тур. "Оболонь Бровар" - "Металіст-1925" - 1:0! ВІДЕОогляд матчу

Олександр Горяїнов: "Думаю, гра сподобалася усім"

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.