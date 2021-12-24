«Мне надо лечь». На чемпионате России унесли и госпитализировали фигуристку

Здоровье подвело.

В Санкт-Петербурге проходит чемпионат России по фигурному катанию. В танцах на льду дуэт Джонатан Гуррейро — Тиффани Загорски исполнял произвольную программу. Во время исполнения партнёрше стало плохо.

В какой-то момент Загорски даже упала на колени. Партнер дважды предлагал Тиффани остановиться и прекратить танец, но она отвечала отказом.

В конце концов удалось докатать произвольную программу до конца. До бортика Загорски добиралась в полуобморочном состоянии при поддержке Гуррейро. Там ее встретили нашатырным спиртом. Тиффани, тяжело дыша, сказала: «Мне надо лечь».

С катка ее унесли на руках, после чего отвезли на скорой помощи в больницу.

Осенью этого года Тиффани Загорски перенесла серьезное заболевание – пневмококковый менингит.