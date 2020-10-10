Мощный нокаут. Боксер упал без чувств головой вперед

10 октября 2020 г. 14:54
Автор: Виталий Лабскир
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Сначала был нокдаун, после которого рефери, пожалуй, мог бы и остановить бой, дабы не допустить столь чудовищной развязки.

В американском Лас-Вегесе прошел вечер бокса. В рамках среднего веса (до 72,6 кг) состоялся  бой между Жанибеком Алимханулы из Казахстана и аргентинцем Гонсало Корией.

В 1-м раунде Кория оказался в нокдауне и был заметно потрясен. Однако поединок продлился, и во 2-м раунде прошла “двойка” от Алимханулы, после которой Кория оказался в тяжелейшем нокауте.

У Алимханулы, который владеет чемпионскими титулами  по версиям WBC Continental Americas и WBO Global, это 9-я победа в 9-ти боях, проведенных на профессиональном ринге, в том числе 5-я – нокаутом.

Видео: 

Janibek Alimkhanuly with a KO of the Year Nominee Knockout of Gonzalo Coria | FIGHT HIGHLIGHTS

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