На пути к профессиональному футболу

Харьковская юношеская футбольная команда стала победителем международного турнира в Одессе. Причем победа получилась крайне убедительной. В финале против одесской "Пальмиры" харьковчане одолели соперника со счетом 3:0.

Юные футболисты харьковской ДЮСШ-1 достигли пока наибольшего успеха в истории своей команды - победа в международном турнире "Одесса кап" пришла благодаря сначала выигранном групповому турниру, а затем победе в финальном матче, где "на ноль" отыграл вратарь Михаил Лозовой, который уже даже не мыслит себя без ежедневных тренировок.

Михаил Лозовой, вратарь ДЮСШ-1:

Даже если нет тренировки, я выхожу, играю на поле. Ищу футбольную, как эта, площадку, если тренировки нет. Играю. Беру мяч, бью по воротам. То есть каждый день у меня с футболом. Нет у меня такого дня, который проходит без футбола.

Точно также, ни дня без футбола не проводят и одноклубники Михаила по ДЮСШ-1. Это ребята 2005-го и 2006-го годов рождения. Именно сейчас они приобретают навыки, без которых не обойтись во взрослом профессиональном футболе.

Андрей Ефимов, футболист ДЮСШ-1:

Вот сейчас, три года уже, можно сказать, в этой ДЮСШ-1. Мне тут очень нравится. Тренер. Тренировки. Уже всякие высоты досягал. Там, лучшего игрока.

Команда ДЮСШ-1 активно участвует в городских и всеукраинских футбольных турнирах. И стабильно входит в квартет сильнейших команд Харькова в своем возрасте. Правда, для 12-ти-13-летних мальчишек результат, кажется, еще не главное.

Валерий Шаповалов, тренер ДЮСШ-1:

Хочется и результат, хочется и рисунок игры. Соединить и то, и то. Ну, будем пытаться. Над этим будем работать. Но, посмотрим, как получится. Хотелось бы, конечно, чтобы они заиграли не просто, а в красивый футбол.

Именно Валерий Шаповалов и учит своих подопечных играть в красивый футбол. По словам тренера, где-то через год-два, можно будет делать выводы относительно перспектив его подопечных выступать на профессиональном уровне