Назло коронавирусу. Cтали известны даты возобновления всех европейских футбольных топ-чемпионатов

Немецкая Бундеслига уже взяла рестарт. Доигрывание во французской Лиге 1 отменено. Испанская Примера, итальянская Серия "А" и английская Премьер-Лига назвали даты возобновления сезона.

Испанская Примера планирует возобновиться 11 июня. При этом матчи будут проходить 32 дня подряд. Календарь составлен таким образом, что каждая команда будет иметь, как минимум, 72 часа отдыха между матчами. закончиться чемпионат страны в Испании должен 19 июля.

В Италии на 13 июня запланированы полуфиналы Кубка страны, на 17 июня - финал. Итальянская Серия "А" возьмет рестарт с 20 июня.

В английской Премьер-Лиге рестарт сезоона запланирован на 17 июня, когда будут проведены отложенные матчи. А с 19 июня начнется полноценный тур.