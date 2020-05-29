Назло коронавирусу. Cтали известны даты возобновления всех европейских футбольных топ-чемпионатов

29 мая 2020 г. 11:57
Автор: Виталий Лабскир
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Немецкая Бундеслига уже взяла рестарт. Доигрывание во французской Лиге 1 отменено. Испанская Примера, итальянская Серия "А" и английская Премьер-Лига назвали даты возобновления сезона.

Испанская Примера планирует возобновиться 11 июня. При этом матчи будут проходить 32 дня подряд. Календарь составлен таким образом, что каждая команда будет иметь, как минимум, 72 часа отдыха между матчами. закончиться чемпионат страны в Испании должен 19 июля.

В Италии на 13 июня запланированы полуфиналы Кубка страны, на 17 июня - финал. Итальянская Серия "А" возьмет рестарт с 20 июня.

В английской Премьер-Лиге рестарт сезоона запланирован на 17 июня, когда будут проведены отложенные матчи. А с 19 июня начнется полноценный тур.

Испанская Примера наметила рестарт сезона на 11 июня. При этом матчи будут проходить 32 дня подряд, футбольные поединки высшего испанского дивизиона намечены на каждый день. Каждая команда первенства будет иметь, как минимум, 72 часа отдыха между матчами.

Таким образом, чемпионат страны должен закончиться 19 июля.

Источник: https://prostoprosport.ru/football/spain/news-posle-vozobnovleniya-sezona-primera-budet-igrat-32-dnya-podryad/ ©ProstoProSport

 

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