Назвада дата официального подписания контракта киевского "Динамо" с Евгением Красниковым

Президент федерации футбола Харьковской области, бывший спортивный директор харьковского "Металлиста" Евгений Красников уже приступил к работе в киевском "Динамо", но пока еще там официально не трудоустроился.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис сообщил следующее:

Красников официально начнет работать после того, как он уйдет из федерации футбола Харьковской области. С 5 августа мы с ним подпишем контракт. Но, он уже активно включился в работу.

Внеочередные выборы нового главы федерации футбола Харьковской области состоятся 22 мая. В этот день Красников подаст в отставку.

