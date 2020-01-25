Непобедимый боксер неожиданно сдался, пропустив удар в челюсть

25 января 2020 г. 13:54
Автор: Вииталий Лабскир
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У одного из самых перспективных профессиональных боксеров из Узбекистана до сих пор было 10 побед в 10-ти проведенных боях, и перед своим 11-м боем он считался безусловным фаворитом.

Узбек Равшанбек Умурказов в главном поеднике вечера бокса в российском Екатеринбурге дрался против Эснейкера Корреа из Венесуэлы.

Вплоть до 7-го раунда Умурказов контролировал ход боя и вел по очкам на записках судей.

Но на 2-й минуте 7-го раунда боксер из Узбекистана, пропустив апперкот в челюсть, остался на ногах, однак при этом поднял руку, сигнализируя, что сдается. После чего Умурказов опустился на колени и рефери остановил бой, присудив победу Корреа техническим нокаутом.

Венесуэльский боксер, кажется сам не ожидая такой развязки, стал на радстях прыгать по всему рингу.

Ниже весь бой Умурказов - Корреа. Момент сдачи Умурказова на 27:30.

Видео: 

RCC Boxing | Равшанбек Умурзаков, Узбекистан vs Еснейкер Корреа, Венесуэла | Неожиданный результат

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