 

Неудача харьковской прыгуньи с шестом Марины Килипко на чемпионате мира

29 сентября 2019 г. 12:44
Автор: Виталий Лабскир
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В столице Катара - Дохе стартовал чемпоинат мира-2019 по легкой атлетике. На этом - главном старте сезона, неудачным вышло выступление харьковской прыгуньи с шестом Марины Килипко.

Квалификационный норматив для выхода в финал составлял 4 метра 60 сантиметров. Эту высоту преодолели 17 спортсменов.

Килипко же, взяв с первых попыток 4 м 20 см и 4 м 35 см, а затем с третьей попытки 4 м 50 см, трижды не смогла перодолеть планку на высоте 4 м 55 см и, таким образом, не вышла из квалификации в финальную часть соревнований. 

В итоговом потоколе Килипко оказалась на 21-м месте.

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