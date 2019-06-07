Невероятный гол бисиклетой на 90+7-й минуте

07 июня 2019 г. 13:08
Автор: Виталий Лабскир
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Шедевральный эпизод в 1/8 финала Кубка Бразилии по футболу.

На этой стадии друг другу противостояли "Крузейро" и "Флуминенсе".

Первый матч завершился вничью - 1:1. Ответный близился к завершению. "Крузейро" вел в счете 2:1. Во втором тайме арбитр компенсировал 7 минут к основному времени матча. И, вот, на заключтиетельной, 7-й компенсированной минуте за "Флуминенсе" забил 17--летний(!) футболист Жоао Педро причем забил бисиклетой - ударом через себя, сделав, таким образом, счет ничейным - 2:2.

Согласно регламента, количество голов, забитых на чужом поле, в Кубке Бразилии во внимание не принимается. Таким образом, по итогам двух матчей вышла ничья 3:3. Был назначен овертайм. Он не выявил сильнейшего. После чего футболисты "Крузейро" выиграли серию послематчевых пенальти - 3:1 и вышли в четвертьфинал.   

Видео: 

Golaço de Bicicleta do João Pedro na Copa do Brasil 2019

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