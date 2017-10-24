Невероятный гол после исполнения пенальти

24 октября 2017 г. 18:52
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В матче Кубка Таиланда по футболу в серии послематчевых одиннадцатиметровых мяч невероятным образом залетел в ворота.

Встречались команды "Бангкок Спортс Клаб" и "Сатри Ангтхонг". Основное время завершилось вничью 2:2. В овертайме голов забито не было. После чего получилась эпическая серия пенальти.

Команд никак не могли выявить сильнейшего. Счет дошел до 19:19.

После этого к мячу подошел очередной игрок "Бангкок Спортс Клаба" и мощно пробил. Мяч угодил в перекладину и отлетел в поле. Голкипер "Сатри Ангтхонг" побежал праздновать. Но случился курьез. Мяч несколько раз ударился о землю и залетел в ворота. В результате взятие ворот было засчитано.

После этого игрок "Сатри Ангтхонг" не забил, и "Бангкок Спортс Клаб" одержал столь эпическую победу.

 

Видео: 

Most Hilarious Penalty Goal Ever! Thai Goalkeeper Fooled By RIDICULOUS Back-Spinning Penalty!

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