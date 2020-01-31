Нокдаун на 5-й секунде боя и нокаут в 9-м раунде чемпионского поединка

31 января 2020 г. 12:04
Автор: Виталий Лабскир
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События в боксерском бою за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.развивались очень стремительно

Американец Деметриус Андраде в Майами отстаивал свой чемпионский пояс в поединке против ирландца Люка Келера.

И уже на 5-й секунде 1-го раунда Андраде отправил Келера в нокдаун. Еще один нокдаун случился во 2-м раунде.

Бой же завершился за секунду до окончания 9-го раунда. Келер оставался на ногах, но уже был не в состоянии защищаться. Вмешался рефери и присудил Андраде победу техническим нокаутом.

Видео: 

HIGHLIGHTS | Demetrius Andrade vs. Luke Keeler

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