Нокдаун на 5-й секунде боя и нокаут в 9-м раунде чемпионского поединка

События в боксерском бою за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.развивались очень стремительно

Американец Деметриус Андраде в Майами отстаивал свой чемпионский пояс в поединке против ирландца Люка Келера.

И уже на 5-й секунде 1-го раунда Андраде отправил Келера в нокдаун. Еще один нокдаун случился во 2-м раунде.

Бой же завершился за секунду до окончания 9-го раунда. Келер оставался на ногах, но уже был не в состоянии защищаться. Вмешался рефери и присудил Андраде победу техническим нокаутом.