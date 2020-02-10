Очень курьезный автогол

Футболисты защищающейся команды со второго раза таки забили мяч в свои ворота.

В матче чемпионата Франции по футболу между ПСЖ и "Лионом" в начале второго тайма слкчился курьезный эпизод, приведший к автоголу.

Футболист ПСЖ Килиан Мбаппе разогнал атаку по левому флангу. Отдал пас в штрафную на своего одноклубника Юлиана Дракслера. Тот прострелил дальше. Футболист "Лиона" Томас Менье, прерывая прострел, срезал мяч в свои ворота. Но не попал. Зато Драксер вновь покатил мяч. Теперь на другого футболиста "Лиона" - Фернандо Марсала, и Марсал таки поразил свои ворота.

Столь абсурдная комбинация (она ниже на видео) сделала счет 3:0 в пользу ПСЖ.

В итоге же матч завршился со счетом 4:2.