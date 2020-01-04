Очень необычное нарушение правил. Хоккеист выкинул зрителям клюшку соперника

В протоколе матча появилась запись: Ник Дауд. Штраф. 10 минут. Неспортивное поведение.

Такое наказание хоккеист "Вашингтона" Ник Дауд получил в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Каролины". Дауд был наказан за то, что схватил упавшую клюшку игрока "Каролины" Андрея Свечникова и зачем-то выкинуд ее за борт - к зрителям. Дауул "начудил" подобным образом уже после завершения игрового времени первого периода и отбывал штраф во второй 20-минтуке.

Сам же матч завершился со счетом 4:3 в пользу "Вашингтона".