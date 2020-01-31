Одни и те же хоккеисты подрались между собой второй раз за месяц

Отношения явно не сложились.

В первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между "Эдмонтоном и "Калгари" хоккеисты этих команд Зак Кэссиан и Мэттью Ткачак перед вбрасыванием шайбу в игру обменялись несколькими словами, и едва судья вбросил шайбу, как они скинули перчатки и устроили драку.

Драка вышла быстротечной. Кэссиан уронил Ткачака, и оба забияки получили по 5 минут штрафа.

Следует отметить, что "Эдмонтон" и "Калгари встречались между собой уже во второй раз в январе. 20 дней назад в матче этих команда Кэсссиан и Ткачак также устроили драку. Причем тогда Кэссиан избил не желавшего драться Ткачака, получил 10 минут штрафа за неспортивное поведение, а затем еще и два матча дисквалификации. После чего Кэссиан обвинил Ткачака в трусости.