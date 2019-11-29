Определились первые победители первого лыжного этапа Кубка мира в новом сезоне

Сезон 2019/2020 гг. в лыжном спорте стартовал спринтерскими гонками в финском городке Рука.

И у мужчин и у женщин финальные забеги складывались схоже - на последнем подъеме будущий победитель и победительница уходили в отрыв, после чего уверенно доезжали до финиша.

Именно так у мужчин победил норвежец Йоханнес Клебо, у женщин - норвежка Майкн Фалла.

Клебо, к тому же, сегодня установил рекорд по количеству побед в спринтерских гонках на этапах Кубка мира. Их теперь у Клебо 17. У завершившего уже спортивную карьеру шведа Эмиля Йонссона – 16.

Следует отметить, что и Клебо и Фалла являются 3-кратными олимпийскими чемпионами.