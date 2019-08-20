Пчелы против футбола. Начало матча пришлось задержать

Такое впечатление, что на угловом флажке было медом намазано.

На 18 минут было задержано начало футбольного матча чемпионата Бразилии между командами "Форталеза" и "Интернасьонал".

Дело в том, что один из угловых флажков облепил рой пчелы. Пчел пытались прогнать и дымом и струями воды. Но все тщетно.

В конце концов смельчак в респираторе сумел снять сам флажок и залить жидкостью белого цвета палку, на которую флажок крепился. Это стало спасением.

Матч начался и в итоге завершился поражением "Форталезы" - 0:1.

Ниже - видео увлекательной операции по изгнанию пчел с углового флажка.