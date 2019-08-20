 

Пчелы против футбола. Начало матча пришлось задержать

20 августа 2019 г. 18:00
Автор: Виталий Лабскир
25 просмотров

Такое впечатление, что на угловом флажке было медом намазано.

На 18 минут было задержано начало футбольного матча чемпионата Бразилии между командами "Форталеза" и "Интернасьонал".

Дело в том, что один из угловых флажков облепил рой пчелы. Пчел пытались прогнать и дымом и струями воды. Но все тщетно.

В конце концов смельчак в респираторе сумел снять сам флажок и залить жидкостью белого цвета палку, на которую флажок крепился. Это стало спасением.

Матч начался и в итоге завершился поражением "Форталезы" - 0:1.

Ниже - видео увлекательной операции по изгнанию пчел с углового флажка.

Видео: 

BIZARRO! ABELHAS INVADEM o campo e atrasam jogo do Brasileirão!

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.