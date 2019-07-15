Перемены в тренерском штабе и составе «Милана» ®

На днях 51-летний итальянский специалист Джампаоло подписал контракт с «Миланом» и стал его главным тренером.

Он оценил амбиции клуба и уже приступил к работе. Известно, что зарплата Джампаоло в составе «россонери» составит 2 млн евро в год.

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Пять лет назад он ушел в серию C, получив много опыта. Новый тренер «Милана» держит интригу касательно своей стратегии. Он поведал лишь, что команда будет играть с четырьмя защитниками.

Кроме того, в тренерский штаб «россонери» вошел бывший защитник команды Даниэле Бонера, так сообщает официальный сайт клуба. Напомним, что в качестве игрока он провел в красно-черной футболке целых 9 лет, выиграв вместе с «Миланом» Лигу чемпионов в сезоне 2006/07, Серию А в сезоне 2010/11. Затем Бонера в 2015 г. перебрался в «Вильярреал», где он и завершил свою карьеру.

В последнем розыгрыше чемпионата «Милан» занял 5 место, однако он не примет участия в Лиге Европы по причине нарушения финансового фэйр-плей. Из-за неудовлетворительной статистики руководство клуба решилось на значительные кадровые перемены.

Что касается игроков, то недавно к «россонери» присоединился 21-летний защитник Тео Эрнандес, который ранее выступал за «Реал». Его соглашение рассчитано на 5-летний срок. Согласно неофициальной информации, мадридский клуб выручил за своего защитника 20 млн евро. Он оказался не нужным «Реалу» после трансфера Ферлана Менди из «Лиона». Интересно, что Серхио Регилон (другой левый защитник «королевского» клуба) отправился в аренду в «Севилью». Прошлый год Тео провел в аренде ФК «Реал Сосьедад»

Кроме того, появилась информация, что «Милан» хочет усилиться еще и лучшим бомбардиром Копа Америка-2019 и нападающим сборной Бразилии – Эвертоном. Его великолепная игра на недавно закончившемся турнире не оставила равнодушным руководство «россонери». Ходят слухи, что 23-летний игрок не против примерить красно-черную футболку «Милана». Однако, бразильский «Гремио» не желает дешево отпускать своего талантливого нападающего. Минимальная сумма трансфера, согласно прогнозам, составит порядка 40 млн евро. Отметим, что после девяти туров чемпионата Бразилии Эвертон провел 6 поединков, где отметился 3 голами.

Также «Милан» упорно продолжает переговоры с «Ливерпулем» насчет трансфера их защитника Деяна Ловрена. Итальянский клуб предлагает за хорватского игрока 15 млн евро, но «Ливер» хочет получить 25 млн евро. Возможно, для этого трансфера «россонери» придется попрощаться с Доннаруммой. Однако еще одним камнем преткновения стала зарплата Деяна Ловрена, которая на сегодня составляет 4,5 млн евро, а в «Милане» установили максимальный годовой гонорар, который не превышает €2,5 миллиона.