Первый послекарантинный матч донецкого “Шахтера”. Крупная победа

Лидер чемпионата Украины по футболу донецкий «Шахтер» пропустил первым, но забил затем четырежды.

«Шахтер» провел в Киеве контрольный поединок против перволигового львовского «Руха».

«Рух» с голом Ивана Брикнера открыл счет. Буквально через минуту восстановившийся поле травмы израильский легионер «Шахтера» Манор Соломон сквитал пропущенный мяч. На перерыв команды ушли при счете 1:1.

А во втором тайме голы Марлоса (с пенальти), Евгения Коноплянки и Жуниора Мораеса принесли «Шахтеру» крупную победу – 4:1.