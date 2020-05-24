Первый послекарантинный матч донецкого “Шахтера”. Крупная победа

24 мая 2020 г. 14:12
Автор: Виталий Лабскир
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Лидер чемпионата Украины по футболу донецкий «Шахтер» пропустил первым, но забил затем четырежды.

«Шахтер» провел в Киеве контрольный поединок против перволигового львовского «Руха».

«Рух» с голом Ивана Брикнера открыл счет. Буквально через минуту восстановившийся поле травмы израильский легионер «Шахтера» Манор Соломон сквитал пропущенный мяч. На перерыв команды ушли при счете 1:1.

А во втором тайме голы Марлоса (с пенальти), Евгения Коноплянки и Жуниора Мораеса принесли «Шахтеру» крупную победу – 4:1.

Видео: 

Шахтер – Рух – 4:1. Все голы и полный обзор товарищеского матча (24.05.2020)

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