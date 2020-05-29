ПФЛ сдает назад? Сезон в Первой лиге будет доигран в соответствии с регламентом?

Скандальное решение, принятое неделю назад Профессиональной футбольной лигой (ПФЛ), не доигрывать сезон в Первой лиге, видимо, будет пересмотрено.

На официальном сайте ПФЛ сегодня появилась новость такого содержания:

В Киеве 21 мая состоялось заседание Совета лег ПФЛ, по решениям которого соревнования в Первой и Второй лиге были досрочно остановлены. И если во Второй лиге абсолютное большинство клубов проголосовало за прекращение соревнований, то в Первой - голоса разделились, что в дальнейшем вылилось в значительный резонанс в СМИ. С тех пор прошло не так много времени, но ситуация вокруг этой проблемы ощутимо изменилась. Администрацией ПФЛ установлено, что восемь клубов Первой лиги считают оптимальным вариантом доигрывание чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Первой лиги согласно Регламенту соревнований ПФЛ сезона 2019/20 гг. В связи с изложенным, а также с большим общественным резонансом вокруг решения о досрочном завершении чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Первой лиги президентом ПФЛ принято решение о проведении 5 июня 2020 заседания Совета лиг.

На заседании Совета лиг, видимо, будет принято окончательное решение. Если будет решено доигрывать в соответсствии с регламентом, то командам предстоит сыграть еще 11 туров. По их итогам определятся три команды, которые получат право играть в следующем сезоне в Премьер-Лиге.

Харьковский "Металлист 1925" занимает пока 7-е место. При этом от лидера - львовского "Руха" он отстает на 4 очка, а от проходного 3-го места - на 2 очка.