Побоище на турнире по смешанным единоборствам в Москве

Зрители и бойцы из Средней Азии избили россиян на турнире MMA в столице России.

В Москве проходил турнир «Колизей» по смешанным единоборствам MMA.

Две трети участников турнира были бойцы из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Соответственно, и среди зрителей преобладали граждане стран Средней Азии.

В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, и началось побоище. Представители Средней Азии, воспользовавшись своим подавляющим большинством, избили спортсменов подмосковного клуба единоборств «Витязь - Ногинск».

Десятки человек пострадали. У трех россиян тяжелые телесные повреждения.