Побоище на турнире по смешанным единоборствам в Москве

31 января 2020 г. 19:20
Автор: Виталий Лабскир
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Зрители и бойцы из Средней Азии избили россиян на турнире MMA в столице России.

В Москве проходил турнир «Колизей» по смешанным единоборствам MMA.

Две трети участников турнира были бойцы из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Соответственно, и среди зрителей преобладали граждане стран Средней Азии.

В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, и началось побоище. Представители Средней Азии, воспользовавшись своим подавляющим большинством, избили  спортсменов подмосковного клуба  единоборств «Витязь - Ногинск».

Десятки человек пострадали. У трех россиян тяжелые телесные повреждения.

Видео: 

Болельщики устроили массовую драку на турнире ММА в Москве

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