Подготовка - в Харькове. Экзамены - во Львове. Отбор сборной Украины по футболу на Евро-2020

05 июня 2019 г. 18:02
Автор: Виталий Лабскир
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Они полетели и вернутся осенью. Речь о футболистах сборной Украины, которая провела в Харькове 10-тидневный тренировочный сбор. Теперь команда отправились во Львов сдавать экзамены - играть отборочные матчи чемпионата Европы против сборных Сербии и Люксембурга.

Это - последний ужин сборной Украины в Харькове. На ужине состоялся обязательный ритуал для новичка сборной, которым на этот раз является вратарь Юрий Панькив - исполнение песни. Панькив выбрал музыкальное произведение, с которым выходит на свои поединки боксер Александр Усик - "Ехали казаки"

Їхали козаки, їхали по полю...

А сегодня Панькив уже не стеснялся своего музыкального таланта, из-за которого стал "звездой YouTube", а волновался в ожидания футбольного действа. Ведь отсчет до отборочного матча Евро-2020 Украина - Сербия уже идет на дни. Осталось каких-то двое суток

Юрий Панькив, футболист сборной Украины:

- Є розуміння, як грати проти Сербії?
- Ну звичайно. Тренерський склад ще все розкаже до кінця, що потрібно, як потрібно.
- Якесь хвилювання перед матчем є?
- Ну, звичайно. В мене це вперше, і я хочу, щоб пошвидше це відбулось.

Сборная Украины по футболу пробыла на тренировочном сборе в Харькове 10 дней, поработав и над тактикой, и хорошо изучив своего ближайшего соперника - сборную Сербии, и о физических нагрузках не забыли.

Александр Караваев, футболист сборной Украины:

Хорошо подготовились. Каждый день были теории. Два раза было по две тренировки. Поэтому, в принципе, все знаем. Еще есть сегодня вечер, завтра целый день. Поэтому достаточно информации. Все знаем, что надо делать, и тренерский штаб еще подскажет, что нужно выиграть. Поэтому готовимся по полной форме.

Автобус харьковского "Металлиста 1925" сегодня днем ​​отвез сборную Украины в аэропорт. Оттуда - чартер во Львов. В Харьков же главная футбольная команда страны теперь вернется осенью. 11 октября Харьков примет матч отборочного цикла чемпионата Европы Украина - Литва.

 

Видео: 

Отбор сборной Украины по футболу на Евро-2020 - 05.06.19

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