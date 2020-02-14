Попадание в кольцо со своей половины поля

Баскетболист, ни разу до сих пор в своей карьере не забрасывавший в НБА трехочковые, умудрился совершить впечатляющий результативный бросок.

В матче регулярного чемпоината НБА между "Нью-Орлеаном" и "Оклахомой" истекало игровое время второй четверти. Новозеландский центровой "Оклахомы" Стивен Адамс за секунду до сирены бросил одной рукой со своей половины площадки... и мяч залетел точно в кольцо "Нью-Орлеана".

Так у 26-летнего Адамса, проводящего 7-й сезон в НБА, впервые вышел результативный трехочковый бросок.

Сам же матч завершился со счетом 123:118 в пользу "Оклахомы".